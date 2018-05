Más ponches que hits registraron en primer mes de Grandes Ligas

beisbol grandes ligas

Por primera vez en la historia del béisbol de las Grandes Ligas, se registraron más ponches que hits durante un mes.

Hubo 6.656 abanicados y 6.360 imparables durante abril, un mes que resultó inusitadamente frío y húmedo, de acuerdo con el Elias Sports Bureau.

El béisbol se ha ido transformando en un deporte en el que abundan los cuadrangulares. Pero los bateadores están recibiendo también el tercer strike con más frecuencia.

Casi un tercio de los turnos al bate en lo que va de esta campaña ha terminado sin que la pelota se ponga en juego, es decir con un boleto, un ponche o un pelotazo.

“Un mes representa una muestra más bien pequeña, y confiamos en que el fenómeno de que los ponches superan a los hits sea una anomalía que no persista en el transcurso de la temporada”, escribió el comisionado de las mayores Rob Manfred, en un correo electrónico enviado a The Associated Press. /AP