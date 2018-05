D-backs hunden a Dodgers con tres jonrones de Pollock

AP

A.J. Pollock conectó tres vuelacercas y los Diamondbacks de Arizona derrotaron el lunes 8-5 a los Dodgers de Los Ángeles en el primer juego de la serie de cuatro que enfrentará a los dos rivales de la División Oeste de la Liga Nacional.

Zack Greinke (3-2) batió su mejor marca personal con 10 ponches en seis innings y Arizona se impuso a Los Ángeles por 12ma vez en sus 13 últimos choques en temporada regular -- seis de siete este año. En los playoffs del curso pasado, sin embargo, los Dodgers barrieron en la serie de tres partidos que enfrentó a ambos equipos.

Pollock disparó jonrones solitarios en su primer partido con tres cuadrangulares como profesional. Pegó bambinazos ante Ross Stripling (0-1) en el segundo episodio, ante Brock Stewart en el sexto y ante Josh Fields en el octavo para convertirse en el 12mo jugador de Arizona con esta marca en un mismo juego.

Nick Ahmed remolcó dos carreras y se quedó a un triple de completar el ciclo para los Diamondbacks, que ocupan la primera posición de su división y han ganado el primer choque de las nueve series disputadas hasta el momento este año. Es el primer equipo de la Liga Nacional que lo logra desde los Cachorros de Chicago en 1907.

El actual campeón de la Nacional, los Dodgers, que perderán a su campocorto estrella Corey Seager para el resto de la temporada por una cirugía Tommy John, encajaron su tercera derrota consecutiva, la sexta en siete partidos. Tienen una foja de 12-16 y están ocho juegos por detrás de Arizona (20-8), que tiene el mejor registro de su liga y el segundo mejor de las mayores solo por detrás de Boston (21-7).

Por los Dodgers, el cubano Yasmani Grandal de 3-3, con dos anotadas y una remolcada. El puertorriqueño Enrique Hernández de 4-0. El venezolano Breyvic Valera de 2-0.

Por los Diamondbacks, el venezolano David Peralta de 2-o, con una impulsada.

If you like watching A.J. Pollock hit homers, boy do we have the highlight reel for you. #GenerationDbacks pic.twitter.com/4XSSdsD2UC