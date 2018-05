Alfredo Pedrique: el mentor de José Altuve desde sus inicios

beisbol grandes ligas

Hoy en día muchos conocen a José Altuve por la gran figura que se ha convertido en las Grandes Ligas. ¿Pero tienen alguna idea de lo influyente que fue Alfredo Pedrique en su carrera?

Pedrique es reconocido como manager en Venezuela y también lo es en los Estados Unidos. Hace años era una de las voces fuertes en los Astros de Houston y de los que más confianza tenía la organización al momento de firmar peloteros.

En el año 2007 fue la primera vez que vio a José Altuve y no dudó. Agarró un teléfono y prácticamente obligó a la gerencia de los Astros a firmar al venezolano. Le describió sus "defectos": bajo de estatura y que tenía que mejorar con el guante. Pero lo que vio el reconocido dirigente fue su ofensiva: "Me encanta el bate, y me encanta la velocidad de su swing", confesó.

"Yo recuerdo nuestra primera conversación. 'Le pregunté: ¿Tú sabes jugar pelota?, me miró a los ojos y me dijo, 'Te lo voy a demostrar'".

Volvió a agarrar el telefono y les dijo a los Astros que no se debía perder un jugador como él.

De ahí en adelante hubo una firma de contrato y además un bono de 15.000$ que la familia Altuve no dudo en tomarla, pero más por el dinero, por la oportunidad que le estaban dando a su muchacho, que en reiteradas ocasiones le habían negado el acceso a sus academias en Venezuela.

De ahí en adelante casi todo el mundo sabe lo que ha hecho el pelotero en las Grandes Ligas. Llegó en el 2011 al mejor béisbol del mundo y desde el 2014 se convirtió en referente tanto de su equipo como de la liga. Ya en el 2018 tiene tres títulos de bateo, un anillo de Serie Mundial, un Jugador Más Valioso y desde ese 2014 es el jugador que más inatrapables tiene.

Pedrique no solo admira el talento que tiene. También se fascina por como era a la hora de entrenar: "Aunque era un muchacho de sólo 16 años, era el primero en las clases de inglés, el primero en el gimnasio. Se aseguraba de que todo el mundo estuviese a la hora en el terreno. Para mí, todo eso indicaba que iba a ser un pelotero".

La última confesión del manager es el momento cuando Altuve agarró el roletazo que significó el último out para que los Astros de Houston ganaran la Serie Mundial: Se me erizó la piel. Mi esposa también lo adora. Es nuestro muchacho. Estamos muy orgullosos de él", finalizó.

