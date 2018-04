Cervelli: "No me veo como líder de los Piratas"

beisbol grandes ligas

Miércoles 25| 9:59 am





Alejandro Álvarez Camino || Miami

Francisco Cervelli está cursando su cuarta temporada con los Piratas de Pittsburgh como uno de los jugadores con mayor experiencia dentro del grupo, gracias en gran medida a los movimientos durante la campaña muerta de los

bucaneros.

La organización se despidió de dos de sus peloteros franquicia: el as de la rotación, Gerrit Cole, y el jardinero Andrew McCutchen, quien había jugado nueve calendarios con los Piratas.

De todas maneras, eso no ha cambiado la forma en cómo Cervelli se ve dentro del joven clubhouse. “No me veo como líder, sino como uno más, simplemente tengo más experiencia en el juego”, comentó el careta venezolano.

“Salgo a jugar todos los días como si fuese un novato, y de esa manera ellos pueden seguirme. Aquí hay muchos muchachos que pueden hacer el papel de líder, como Sean Rodríguez. Siempre lo seguimos a él”, apunta, para sacarse los flashes de encima.

Lo que sí no puede negar el nacido en Valencia, es que sobre él recae el éxito de una rotación cuya mayoría de piezas no supera los 26 años de edad. “Estos muchachos todos los días aprenden algo nuevo, siempre están abiertos a recibir críticas constructivas y consejos. La manera que los abridores están trabajando es especial, y no los cambio por nada”, sentenció.

Pese a la juventud, los navieros no han comenzando del todo mal como se esperaba, comenzaron ganando 12 de sus primeros 18 juegos, aunque bien es cierto en su última serie de cuatro juegos fueron barridos por los Filis. De todas maneras, Cervelli saca pecho por lo positivo.

“La clave es la química dentro del clubhouse. Lo que tenemos aquí es una hermandad, es algo súper especial. Estamos todos en la misma página y sabemos lo que queremos. Desde el primer día nos colocamos una meta y en eso estamos”, acotó el receptor de 10 años de experiencia en las mayores.

Esta década en Grandes Ligas no ha sido un camino de rosas para Cervelli, ya que fue desde su llegada a Pittsburgh cuando empezó a cumplir con su objetivo en el beisbol. “El sueño de mi vida era jugar todos los días en Grandes Ligas”, explicó el catcher, ficha de Navegantes del Magallanes en la LVBP.

Pese a su experiencia, con 32 años de edad, Cervelli no piensa que tocó su techo pese a ser considerado por los especialistas como uno de los de mejor mascoteo en la Gran Carpa. “Yo nunca voy a pensar que estoy en mi mejor nivel, siempre voy a querer mejorar algo porque no soy conformista”, añadió. “En esta temporada muerta fue como aprender a quechar de nuevo, trabajé mucho los fundamentos, busqué un coach nuevo que me ha ayudado bastante. El día que me sienta cómodo, me tengo que ir”.