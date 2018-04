Salvador regresa a la acción

Redacción Meridiano

Los Reales de Kansas City anunciaron este martes que Salvador Pérez regresa al equipo luego de estar en la lista de lesionados. El receptor criollo había estado apartado del equipo desde el inicio de campaña por una torcedura en su rodilla izquierda.

En Kansas esperan que la llegada del careta venezolano mejore su ofensiva y defensa, ya que en este primer mes de competición no han tenido el mejor arranque.

We have reinstated outfielder Alex Gordon and catcher Salvador Pérez from the disabled list. #RaisedRoyal pic.twitter.com/4YzWprTAJ4