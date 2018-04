Odor progresa de su lesión

beisbol grandes ligas

Martes 24| 9:25 am





Redacción Meridiano

El segunda base de los Rangers de Texas, Rougned Odor, se enfoca para recuperarse de la lesión que sufrió en su tobillo izquierdo, y que lo ha mantenido alejado de los terrenos de juegos en las últimas semanas.

El venezolano aprovechó la jornada de ayer para realizar ejercicios de agilidad en el campo, mientras que se mejora de una distensión del isquiotibial izquierdo.

Odor, quien sufrió el percance hace dos semanas, ha realizado algunos avances en su rehabilitación. No se espera que salga de la lista de lesionados en el último período de abril, pero regresaría al roster durante la primera semana de mayo.

Pérez escucha consejos de Bartolo. El zurdo de los Rangers de Texas, Martín Pérez, venía de recibir 16 carreras combinadas en sus dos anteriores aperturas, pero en su salida del domingo solo toleró dos anotaciones de los Marineros y el cambio se dio gracias a los consejos del veterano Bartolo Colón, quien apuntó a mejorar la concentración del venezolano cuando está en la lomita.

“Estuve hablando con Bartolo el domingo y me dijo: ‘manténgase positivo, estamos cerca de que sucedan cosas buenas’”, afirmó Pérez después de conseguir su segundo triunfo de la temporada 2018. “Todo comienza con tu mente. Si no estás listo en tu mente, no estás listo para competir. Tienes que mantenerte positivo, incluso cuando las cosas no van bien”.