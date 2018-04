Víctor Martínez se siente listo para dejar el béisbol

beisbol grandes ligas

La hora del retiro le llega a uno de los mejores bateadores que ha llevado Venezuela a las Grandes Ligas: Víctor Martínez.

El oriundo de Ciudad Bolívar ha comentado en varias ocasiones que se piensa retirar a final de esta temporada y dejar a un lado los terrenos de juego.

“¿Honestamente? Estoy listo”, afirmó el venezolano. “No me arrepiento de nada. Sé que dejé todo cada vez que jugué. Creo que el mayor problema para los atletas es que no saben qué hacer después del beisbol. Ese no será mi caso”.

El venezolano comenzó en los Indios de Cleveland donde estuvo por 8 años, luego paso a los Medias Rojas de Boston y por último en los Tigres de Detroit. A lo largo de su carrera, acumula 2052 inatrapables, donde dejó un promedio de average de .298. Ha conectado 238 jonrones e impulsado 1133 carreras.

Ya tiene qué hacer cuando se retire. Es propietario de una propiedad en Okeechobee, Florida. Donde principalmente tiene ganado bobino y caballos.

