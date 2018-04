Cole y Springer lideraron a los Astros en victoria sobre Rangers

AP

Gerrit Cole logró su mejor marca personal con 14 ponches en siete innings, Derek Fisher anotó la carrera de la ventaja en un error de Drew Robinson en el octavo y los Astros de Houston vencieron el viernes 3-2 a los Rangers de Texas.

Cole permitió dos carreras y tres hits. El derecho acumula 36 ponches en 21 episodios en sus tres primeras aperturas con Houston, a donde llegó en la pretemporada tras un canje con Pittsburgh.

Pero Cole Hamels mantuvo a Texas en el juego con una efectiva labor de seis innings, limitando a Houston a dos jonrones más de George Springer.

Fisher entró como corredor en lugar de Evan Gattis cuando este recibió un boleto con un out. El venezolano Marwin González pegó entonces un sencillo al centro ante Kevin Jepsen (0-2), y Fisher anotó desde la primera base luego de un error de Robinson.

Joe Smith (1-0) sacó el último out del octavo inning para el triunfo y Chris Devenski sumó su primer salvamento.

Por los Rangers, el curazoleño Jurickson Profar de 4-1. Los dominicanos Nomar Mazara de 4-1; Adrián Beltré de 4-0; Ronald Guzmán de 3-1. El venezolano Robinson Chirinos de 2-1, con una anotada y una impulsada.

Por los Astros, los venezolanos José Altuve de 3-1; Marwin González de 3-2. El puertorriqueño Carlos Correa de 4-0. El cubano Yulieski Gurriel de 4-1.

