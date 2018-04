Aaron Hicks se destacó en la victoria de los Yanquis (+Video)

AP

Aaron Hicks disparó un jonrón dentro del diamante en el segundo inning y un vuelacercas solitario que superó la cerca en el sexto, y los Yanquis de Nueva York se impusieron el viernes 8-6 a los Tigres de Detroit en horas bajas.

En el segundo episodio, Hicks envió la pelota al jardín derecho, pero esta rebotó en la pared y pasó junto al jardinero central cubano Leonys Martin. La bola rodó por una zona de pasto vacía mientras Hicks corría las bases en el primer cuadrangular en el cuadro de los Yanquis desde 2011.

Volvió a llegar al plato cuatro innings más tarde, cuando su cuadrangular a la derecha superó el muro sin problemas. Hicks ya había conectado dos jonrones el 13 de abril del año pasado, ante Tampa Bay.

La victoria fue para Jordan Montgomery (1-0), que admitió tres carreras y cinco hits en más de seis entradas. El bullpen de Nueva York tuvo problemas para mantener el tipo, pero Aroldis Chapman sacó los tres últimos outs de la novena para su segundo salvamento.

Mike Fiers (1-1) cargó con la derrota luego de ceder cinco carreras limpias en cinco episodios y dos tercios en la lomita para los Tigres, que encajaron su quinta derrota la hilo. James McCann y Jeimer Candelario dispararon sendos vuelacercas para Detroit.

Por los Yanquis, los dominicanos Gary Sánchez de 5-1, con una anotada; Miguel Andújar de 4-2, con dos anotadas. El venezolano Ronald Torreyes de 4-3, con una impulsada.

Por los Tigres, los cubanos Leonys Martín de 4-0; José Iglesias de 4-2, con una remolcada. Los venezolanos Miguel Cabrera de 5-2, con una anotada; Víctor Martínez de 4-2, con una anotada y una remolcada; Víctor Reyes de 0-0, con una anotada; Dixon Machado de 4-1.

No need to run on this one. pic.twitter.com/NDXnx7j3a2