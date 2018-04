Odúbel Herrera se lució en victoria de Filis (+Video)

AP

Scott Kingery puso fin al juego en la duodécima entrada con un elevado de sacrificio, dos innings después de que el venezolano Odúbel Herrera impidió un jonrón con una estupenda atrapada, y los Filis de Filadelfia superaron el miércoles 4-3 a los Rojos de Cincinnati para completar la barrida en la serie de tres juegos.

Herrera evitó lo que hubiera sido un vuelacerca de dos carreras de Scooter Gennett en el décimo episodio, mediante un salto frente al muro del jardín central. J.P. Crawford logró el primer jonrón en su carrera, y el venezolano César Hernández disparó otro bambinazo por los Filis.

El dominicano Pedro Florimón llegó a la intermedia frente a Austin Brice (0-1) en el comienzo de la parte baja del duodécimo capítulo, gracias a un error del segunda base Gennett, en un tiro. Florimón avanzó a la antesala con un sacrificio de Crawford y Hernández recibió el boleto intencional.

Con un cuadro de cinco hombres, Kingery elevó la pelota entre el jardín derecho y el central para impulsar a Florimón.

El puertorriqueño Yacksel Ríos (1-0) retiró al único bateador que tuvo frente a sí, para cosechar el triunfo.

Por los Rojos, el venezolano José Peraza de 3-2 con una anotada. El cubano Raisel Iglesias de 1-0. El dominicano Luis Castillo de 2-0.

Por los Filis, los venezolanos César Hernández de 4-1 con una anotada y una producida, Herrera de 5-1. Los dominicanos Carlos Santana de 4-0, Maikel Franco de 5-0, Florimón de 1-0 con una anotada. El colombiano Jorge Alfaro de 5-0.

