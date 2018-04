Miguel Cabrera está bien y listo para regresar a la acción

beisbol grandes ligas

Viernes 6| 11:21 pm





Manuel García Velázquez / @ManuelGarciaVe

Miguel Cabrera abandonó el juego de los Tigres de Detroit el pasado jueves, tras sufrir una dolencia en el músculo flexor de la cadera izquierda, luego de pisar mal la primera base después de conectar un sencillo en el primer inning del encuentro frente los Medias Blancas de Chicago y caer al suelo. Sin embargo, el venezolano informó en rueda de prensa que salió por precaución y regresará a la alineación en el juego de hoy ante el mismo rival.

“Me siento mejor ahora mismo. Abandoné el juego porque no quería perder muchos juegos por una lesión. Salí solamente precaución”, apuntó el inicialista, quien señaló estar emocionado por el desempeño de sus compañeros a pesar de que no podía ayudarlos en el terreno. “Cuando no puedes contribuir porque estas en el banco y ves el esfuerzo de todos por lograr una victoria, me hacen sentir orgulloso”.

Será paciente. El mánager Ron Gardenhire afirmó que será paciente y le preguntará a Cabrera antes del encuentro frente a Medias Blancas por su estado físico: “Cayó muy fuerte al suelo, tiene un moretón y dijo que le molestaba una presión en la cadera. Se siente mejor ahora. Con el día libre de hoy (ayer) descansará, pero no me voy a adelantar, le preguntaré una vez más si puede jugar”.

Cabrera tiene promedio ofensivo de .318 con un batazo de vuelta completa y cinco carreras remolcadas en los primeros seis juegos de temporada. En el 2017, cuando el slugger lidió con lesiones en la espalda en sus primeros encuentros dejó average de .095, sin batazos de vuelta completa, ni carreras remolcadas.

Detroit no tiene aspiraciones de clasificar a la postemporada porque inician un proceso de reestructuración: Cabrera y Víctor Martínez son los peloteros más importantes de la organización.