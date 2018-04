D-backs dejan tendidos a Dodgers en la 15ta (+Video)

AP

Chris Owings conectó un jonrón de tres carreras ante el cerrador Kenley Jansen con dos outs en la parte baja del noveno inning para forzar entradas extra, y los Diamondbacks de Arizona vinieron desde atrás anotando dos veces en el 15to para vencer a primera hora del martes 8-7 a los Dodgers de Los Ángeles.

El primer duelo entre los dos equipo desde que Los Ángeles, campeón de la Liga Nacional, barrió a Arizona en la serie por el título divisional el pasado octubre fue el más largo en la historia de Chase Field con 5 horas y 45 minutos de juego.

Un sencillo remolcador de Chase Utley poco después de la medianoche adelantó a Dodgers 7-6 en el 15to, pero un doble remolcador de Nick Ahmed puso el empate en la pizarra en la parte baja de la entrada y el bateador emergente Jeff Mathis pegó un sencillo para remolcar a Ahmed en la carrera definitiva.

Ambos equipos sacaron a todos los relevistas que tenían disponibles.

El venezolano Wilmer Font (1-1) lanzó cuatro innings sin permitir anotaciones pero cargó con la derrota tras ceder dos anotaciones en el 15to. El mexicano Fernando Salas (1-1) se hizo con la victoria tras una labor de tres episodios.

Jansen desperdició una única oportunidad de salvamento de 42 la temporada pasada, lo que le valió su segundo trofeo consecutivo Trevor Hoffman al mejor relevista de la Liga Nacional, pero este curso no ha arrancado bien para el curazoleño. El cerrador permitió un jonrón de Joe Panik en la derrota por 1-0 ante San Francisco en su primera salida el pasado viernes, y desperdició una renta de tres carreras en la segunda el lunes.

Por los Dodgers, los cubanos Yasiel Puig de 8-1; Yasmani Grandal de 6-3, con dos anotadas y dos impulsadas. El puertorriqueño Enrique Hernández de 1-0.

Por los Diamondbacks, el venezolano David Peralta de 7-1, con una anotada. El dominicano Ketel Marte de 7-3, con una anotada y una impulsada. El mexicano Fernando Salas de 1-0.

Jeff Mathis wins it for the D-backs in the bottom of the 15th!pic.twitter.com/FfYWtkFN5N