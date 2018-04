Eugenio Suárez sacudió su primer jonrón

Jesús Sánchez / jesusalbertosg26@gmail.com

Eugenio Suárez se hizo notar en la derrota de los Rojos de Cincinnati ante los Nacionales de Washington 13-7 conectando su primer cuadrangular de la temporada.

Suárez, pudo aprovechar un envío rápido de Enny Romero para llevar la pelota a las grades del jardín izquierdo y central.

The game didn't end in the @Reds' favor, but Eugenio Suarez clubbed his first homer of the 2018 campaign, after slugging a career-high 26 last season. pic.twitter.com/M3fRNZHo3c