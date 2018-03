Debut de Ohtani marca un año fascinante para los Angelinos

beisbol grandes ligas

Miércoles 28| 9:04 pm





Mike Trout podría ser el pelotero más completo en Grandes Ligas. Albert Pujols es el toletero activo con los logros más destacados. Los Angelinos se han reforzado como nunca para complementarles. Y su grupo de lanzadores, plagado por las lesiones en años recientes, promete.

Pero casi toda la atención en Anaheim esta primavera se ha enfocado exclusivamente en Ohtani, la sensación japonesa que intenta establecerse como el primer jugador de dos funciones —lanzador y bateador designado— en mucho tiempo.

El mundo del béisbol estará pendiente.

¿Cuándo tendrá su primer turno al bate? Es posible que sea en uno de los primeros tres juegos. ¿De repente en el día inaugural? ¿Qué tal su primer hit?

Mucha de la responsabilidad del manejo corresponderá al manager Mike Scioscia y su estrategia para alguien al que ha descrito como un talento “extraordinario”.

Ohtani iniciará la campaña dentro de una rotación de seis pitchers, que se armó con esa cantidad por su presencia.

Los Ángeles contempla emplearle como bateador designado en algunos días entre sus aperturas, lo que se supone debe darle muchas oportunidades para que el fenómeno de 23 años se pueda adaptar al vértigo y rigor de las mayores.

Es una empresa sin precedentes, y los Angelinos saben que deben andar con cuidado con tanto Ohtani como los otros 24 integrantes del roster en una temporada de grandes expectativas para un equipo que aún no ganado un partido de postemporada con Trout y Pujols a bordo.

Pero aunque todos estén encima, los Angelinos no se inquietan demasiado si Ohtani no brille de inmediato. Su fichaje fue casi de saldo, luego que decidiera venir a Norteamérica para cobrar un modesto salario. El equipo le ve como una inversión a largo plazo, cuyo potencial no será menoscabado por inicio malo.

Con un renovado roster, luego de las primeras campañas consecutivas con record perdedor en los 18 años bajo la conducción de Scioscia, los Angelinos están seguros que poseen los recursos para volver a la postemporada.

REFUERZOS

El gerente Billy Eppler cubrió las dos mayores necesidades al lograr retener al estelar jardinero izquierdo Justin Upton tras adquirirlo en un canje el año pasado con Detroit, y sumar al segunda base Ian Kinsler en otro traspaso con los Tigres durante el invierno.

También añadió al versátil Zack Cozart para cubrir la tercera base, para así tener a tres bateadores de experiencia en la alineación.

LA DEFENSA

Los Angelinos pueden presumir de tener uno de los mejores elencos defensivos de las mayores. Tienen fildeadores de alto calibre en prácticamente cada posición.

El torpedero Andrelton Simmons y el receptor Martín Maldonado ganaron Guantes de Oro el año pasado, mientras que Kinsler y el jardinero Kole Calhoun lo han conseguido en el pasado. Upton y Trout tienen reputación de escalar los muros de los jardines para robarse jonrones.

LOS SEIS ABRIDORES

La rotación de seis brazos está cargada con pitchers que han sufrido graves lesiones, incluyendo a Garrett Richards, Tyler Skaggs, Andrew Heaney, Matt Shoemaker y hasta el propio Ohtani. El japonés solo pudo lanzar en cinco partidos y jugar en 65 el año pasado en su país natal debido a una dolencia en el tobillo derecho.

Las primeras semanas serán tensas para los Angelinos, expectantes sobre si alguna molestia recrudece con alguno de sus abridores.

AP