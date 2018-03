Cervelli está en buena forma de cara al día inaugural

Pablo A. Rondón M. || @PablinhooAlee

Uno de los líderes que quedaron en los Piratas de Pittsburg fue Francisco Cervelli, que vive un momento dulce en los entrenamientos primaverales, donde liga .375, incluyendo la jornada dominical, donde conectó su tercer cuadrangular y remolcó trío de rayitas ante los Azulejos de Toronto.

El receptor valenciano será una de las piezas con mayor experiencia en un rejuvenecido equipo bucanero, pero más bien, su actitud es la de un joven jugador esperando una oportunidad.

Luego de disputar la mitad de compromisos en 2017, por una conmoción cerebral, la cual le hizo visitar más de una vez la lista de lesionados así como también por molestias en la muñeca y la ingle. Se presentó a la pretemporada con una nueva actitud, que le ha permitido conectar 12 hits en 32 turnos.

Aunque para él, esto no es lo que prepondera, sino su salud, que está cuidando con base en dietas, libre de gluten y lácteos, además de acompañar la misma con actividades físicas, como la práctica de artes marciales, para mejorar su aspecto atlético y flexibilidad, todo en la temporada muerta.

Y el resultado es que “Me siento cada vez mejor”, tal cual indicó al Diario DK Pittsburg Sports. Además, sabe que su actualidad ofensiva es importante, pero quisiera ver esos batazos en la campaña regular de las Grandes Ligas: “No me emociono demasiado con los jonrones (en los juegos de exhibición). Prefiero hacerlo durante la temporada. Pero ver cosas positivas te hace sentir bien. Me siento como un muchacho de nuevo”, aseguró el careta.

El criollo es el tercer pelotero con mayor edad en la plantilla, tras David Freese (34) y Sean Rodríguez (32, próximo a cumplir 33).

.@fran_cervelli with his FOURTH homer of the spring puts us on the board in the first! ❤️⚾️



Cervelli now has 13 hits in his last 26 at bats. 🔥💪 pic.twitter.com/YxrCQIu9S2