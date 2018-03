Grandes Ligas: poder y gloria

beisbol grandes ligas

Domingo 25| 12:14 pm





Manuel García Velázquez | @ManuelGarciaVe

La campaña pasada de las Grandes Ligas fue la primera en la historia en la que se conectaron más 6.000 jonrones. El poder se afianzó en cada uno de los parques y no queda duda que en 2018 seguirán los batazos de vuelta completa y los sluggers siendo protagonistas. Previendo esto, Yanquis de Nueva York y Medias Rojas de Boston blindaron sus ofensivas para hacer frente al dominio ejercido por los Astros de Houston y su beisbol dinámico. En la Liga Nacional el pitcheo intentará ser férreo frente a paleadores como Bryce Harper de los Nacionales Washington, que lucen sólidos para ganar el banderín en el Este y batallar ante los Dodgers de Los Ángeles. La temporada que comienza el próximo 29 de marzo promete luchas cerradas y de fuerza.

Casi dos décadas después del apogeo de una época conocida como la “Era de los Esteroides”, el beisbol de las mayores rompió en 2017 su récord de jonrones en una temporada con 6.105, no solo rebasó la vieja marca de 5.693 establecida en 2000, los sluggers la hicieron pedazos como si de una de esas pelotas que terminan en los niveles más altos de las tribunas se tratara, lo cual se convirtió en algo habitual el año anterior. Los Yanquis, que llegaron a la Serie de Campeonato de la Liga Americana, que la postre perdieron con los Astros, decidieron que para ganar su división necesitan poder. Obtuvieron a Giancarlo Stanton para sumarlo junto con Aaron Jugde y Gary Sánchez como un trio mortal para los rivales.

Los Medias Rojas tienen en su rotación abridora a Chris Sale, Rick Porcello y David Price. Lanzadores temibles en las Grandes Ligas por su consistencia y capacidad para abanicar bateadores.

Pero Boston sabe que no puede hacer frente a su clásico rival sin más poder, y por eso firmaron al agente libre J.D. Martínez, quien en 2017 despachó 45 pelotas fuera del parque, lejos de los 59 de Stanton, aunque el jardinero de 30 años de edad es conocido como un pelotero de momentos importantes y eso es lo que necesitan los patirrojos para luchar en el Este.

El viejo oeste

Los Astros están entre los favoritos para repetir su corona en 2018. Parecen no tener rivales en el Oeste y terminarán cabalgando la división igual que la temporada pasada. Houston reforzó su bullpen y blindó el contrato de su superestrella José Altuve. Angelinos de Los Ángeles y Marineros de Seattle lucharán por el comodín. El as de la rotación Dallas Keuchel dejó claro en los entrenamientos primaverales que piensan ser serios contendientes al campeonato y espera no fallar como el anterior campeón los Cachorros de Chicago: “No somos los Cachorros. Creo firmemente que tenemos mejores jugadores y los veo con mejores posibilidades que ellos el año pasado”, solo una franquicia en los últimos 40 años ha logrado repetirse como campeones de la Serie Mundial: los Yanquis en las temporadas 1998, 1999 y 2000.

Una sola calle en el Centro

En la división Central los Indios de Cleveland, con su rotación de pitcheo que cuenta con nombres como Corey Kluber y Carlos Carrasco, solo tendrán como principal rival a los Mellizos de Minnesota, porque los Reales de Kansas City, Tigres de Detroit y Medias Blancas de Chicago viven procesos de reconstrucción. La tribu si escapa de problemas de lesiones tendrá como principal misión transcender en los playoffs y lograr el campeonato.

Liga Nacional

En el Este los Nacionales esperan llevarse el banderín por cuarta ocasión en las últimas cinco campañas. Sin embargo no han ganado una sola serie de postemporada en ese lapso y enfocan toda su atención en lograr ese objetivo tan ansiado por el alto mando del equipo.

Los Mets de Nueva York harán frente con Noah Syndergaard como principal figura de una talentosa rotación de pitcheo.

Los Bravos cuentan con talento joven, pero esperan dar un paso más en 2018 para pelear en las próximas campañas al igual que los Filis de Filadelfia.

Los Marlins de Miami probablemente finalizarán con el peor récord de las Grandes Ligas y no cuentan para dar la pelea.

Suben como la espuma

Los Cerveceros de Milwaukee hicieron ajustes la campaña anterior y con un grupo de peloteros que jamás pudieron brillar con sus organizaciones de origen como Manuel Piña, Junior Guerra, Hernán Pérez, Jesús Aguilar y Eric Thames se quedaron fuera la postemporada por muy poco.

En la temporada muerta firmaron al serpentinero zuliano Jhoulys Chacín, quien estuvo muy sólido en 2017, y a Lorenzo Cain por un acuerdo de cinco años, y a Christian Yelich.

Ahora los lupulosos lucen como un serio contrincante para Cachorros de Chicago y Cardenales de San Luis.

Los oseznos desean que Willson Contreras mantenga la pólvora en su bate y conduzca correctamente a su rotación en su primera temporada como receptor titular.

Los Rojos de Cincinnati también esperan tener opciones por el comodín, mientras que los Piratas de Pittsburg perdieron a todas sus figuras importantes, comenzando por su capitán Andrew McCutchen, y entraron en reconstrucción.

Todos contra todos

Los Dodgers de Los Ángeles son los favoritos en el Oeste del Viejo Circuito, pero no se puede descartar a Rockies de Colorado y Cascabeles de Arizona, que la temporada anterior animaron la división y avanzaron a la postemporada. Los Padres de San Diego firmaron a Eric Hosmer y ahora su alineación se ve más robusta, quizás finalicen últimos en la división, pero serán difíciles de roer.

Los Gigantes de San Francisco están decididos en 2018 a recortar terreno con el resto de los contendientes y firmaron al antesalista Evan Longoria, aunque la baja por tiempo indefinido de Madison Bumgarner por fractura en la mano izquierda no genera buenos augurios.

Acelerar el juego

La principal novedad para 2018 con respectos a las reglas es la limitante que tendrán estrategas y receptores de visitar el montículo para hablar con el lanzador. Este es un intento del comisionado Rob Manfred por acelerar los juegos para que terminen más rápido.

Un máximo de seis visitas al morrito en un juego de nueve entradas es el número establecido por las Grandes Ligas para que el mánager, coachs o compañeros, puedan conversar con el serpentinero.