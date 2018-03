Los Angelinos siguen sin definir la labor de Ohtani en Día Inaugural

beisbol grandes ligas

Miércoles 21| 10:33 pm





El equipo a través de su gerente general, Billy Eppler, reiteró que todavía no se sabía si Ohtani iba a estar con el primer equipo y mucho menos si iba a salir primero como bateador y luego de lanzador.



Los Angelinos han visto con cierta sorpresa y decepción el pobre rendimiento que ha tenido Ohtani, de 23 años, en lo que va del campo de entrenamiento, al que llegó como uno de los agentes libres que había sido más codiciado hasta que se decidió por el equipo californiano.



Eppler reiteró que no era el momento de tomar decisiones, que todavía quedaban días de preparación y había que cumplir con todos los plazos.



Las declaraciones de Eppler si dejaron claro que los Angelinos todavía no se compromete del todo con Ohtani, el jardinero/designado/lanzador que desde que lo ficharon se esperaba fuese una de las sensaciones de la nueva temporada.



Aunque todavía se espera que Ohtani esté en el equipo grande para el inicio de la campaña regular, el joven de 23 años ha tenido problemas en la Liga del Cactus.



Al bate, Ohtani llegó al miércoles con promedio de .107 (28-3) en 12 partidos, siendo sencillos sus tres imparables.



Desde el montículo tampoco ha estado mejor y lo que ha mostrado ha sido una gran inconsistencia.



El pasado viernes, permitió siete carreras al necesitar usar 50 pitcheos para sacar apenas cuatro outs.



Su participación, incluyendo sus presentaciones en juegos de liga menor, Ohtani ha permitido 18 imparables y 17 carreras (15 limpias) en 8.1 entradas (EFE de 16.20).



Todo lo anterior contrasta con el informe periodístico aparecido hoy que señala que el joven japonés será el bateador designado para el Día Inaugural contra los Atléticos de Oakland y que dos días después, el 31 de marzo, hará su debut como lanzador.



"Eso es incorrecto", reiteró Eppler. "No hemos formulado planes para nadie a esta altura".



El directivo de los Angelinos dijo que lo que había que hacer era dejar trabajar con tranquilidad al piloto de los Angelinos Mike Scioscia para que junto a todo su cuadro de entrenadores tomen las mejores decisiones de cara al bien de todo el equipo. EFE