Yuli Gurriel ya trabaja en campo de entrenamiento de Astros tras operación

beisbol grandes ligas

Miércoles 21| 9:31 pm





Gurriel ya puede trabajar con el fildeo al capturar rodados, también corre las bases y hace "swings" suaves con el bate ante la satisfacción de los dirigentes del equipo campeón de la Serie Mundial.



El piloto de los Astros, A.J. Hinch, declaró que Gurriel entrenó el martes en el Ballpark of the Palm Beaches, de Florida, sede de los Astros para sus entrenamientos de primavera, y que se recupera de manera favorable en cada una de las etapas que tiene establecidas para que pueda competir a ciento por ciento.



En un principio, se pensó que Gurriel tendría que perderse entre cinco y seis semanas antes que volviese a trabajar tras ser operado en Houston, a comienzos del presente mes.



Aún se espera que Gurriel empiece la temporada en la lista de lesionados, el hecho de haber adelantado de manera considerable sus trabajos de preparación es motivo de optimismo para que pueda volver pronto al equipo.



De ser así, el oriundo de Sanctí Spíritus tendría que permanecer inhabilitado por 10 días antes de cumplir una suspensión de cinco juegos por un gesto inapropiado que hizo durante la Serie Mundial del 2017 contra el exlanzador japonés de los Dodgers de Los Angeles, Yu Darvish, que ahora está con los Cachorros de Chicago.



La acción fue rasgarse los ojos como burla de Darvish al que le había conectado un jonrón, en el tercer partido de la serie, un gesto que está mal visto por los japoneses que se sienten ofendidos por considerar que se les relaciona con los chinos.



Gurriel se vio en cámara agarrándose los ojos para hacerlos parecer más rasgados y riéndose como mofándose de Darvish y llamándolo "chinito". El cubano se disculpó al concluir el partido, afirmando que su intención nunca fue ofender al japonés, al que también personalmente le dijo que para nada quería ofenderlo.



Hinch afirmó que Gurriel permanecerá en West Palm Beach para participar en juegos de liga menor.



Pero el dirigente de los Astros no aclaró si Gurriel, de 33 años, empezará la temporada regular con el equipo grande e inactivo o disputando partidos en la Florida.



Gurriel, quien hizo su debut de Grandes Ligas en el 2016, bateó .299 con 18 cuadrangulares y 75 carreras producidas en el 2017, siendo uno de los jugadores claves en el triunfo de los Astros.



En su primera campaña completa como ligamayorista, disputó 130 juegos como inicialista titular de los Astros y también brilló en la labor de equipo durante toda la competición de octubre y la Serie Mundial que ganaron por 4-3 a los Dodgers al mejor de siete. EFE