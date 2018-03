Bravos de Atlanta bajaron a Ronald Acuña a Ligas Menores

Los Bravos de Atlanta envíaron a Ligas Menores al prospecto número 1 de la franquicia, Ronald Acuña, en un movimiento donde también fueron bajados seis peloteros, entre ellos, Miguel Socolovich.

The #Braves today reassigned six players to minor league camp, including OF Ronald Acuña Jr., C Rob Brantley, INF Christian Colon, OF Dustin Peterson and RHPs Josh Graham and Miguel Socolovich.