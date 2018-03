Anibal Sánchez: "Es la primera vez que estoy pasando por esta experiencia"

beisbol grandes ligas

Lunes 19| 5:25 pm





Jesús Sánchez / @Jesusalberto14

Anibal Sánchez vivió momentos de incertidumbre cuando a tres semanas del Día Inaugural en las Grandes Ligas, los Mellizos de Minnesota lo dejaran libre. Momentos después, los Bravos de Atlanta le abrieron una oportunidad más para demostrar que puede lanzar al más alto nivel.

“Es la primera vez que estoy pasando por esta experiencia. Dios sabe por qué hace las cosas. No tengo control de todo lo que sucede en mi carrera. Lo tienes cuando firmas un contrato como el que yo tuve una vez, pero cuando estás en una posición como en la que yo estoy ahora, es esperar una oportunidad y hacerlo lo mejor que uno pueda.” confirmó

Sobre el por qué los Mellizos lo dejaron libre, Sánchez afirma que no fueron sus actuaciones lo que les hicieron tomar esa decisión:

“Con los Mellizos creo que lo que determinó su decisión no fue mi actuación, sino el negocio. Necesitaban el espacio en el roster y yo tenía un contrato bien flexible, así que tomaron esa resolución”, comentó.

En los Bravos, el brazo del criollo cae bien en un equipo que actualmente tiene mucho talento joven y que el proceso de “reconstrucción” ya está terminando. La experiencia sería parte fundamental para hacer de este equipo uno competidor en temporadas venideras.

El derecho aún no sabe si podrá ser parte del quinteto abridor que es comandado por el colombiano Julio Teherán:

“De eso no sé. Hoy fue mi primera salida con ellos ¿Qué va a pasar? Quién sabe. Yo me siento bien. La oportunidad está ahí, pero no me preocupo por las cosas que no controlo”, reiteró.

En esa salida, estuvo en la lomita mediante 4 episodios donde permitió 2 carreras, 6 hits y ponchó a 2 oponentes.

Anibal Sánchez buscará llegar a las 100 victorias esta temporada. Actualmente tiene 93 triunfos en su carrera.

Fuente: www.lvbp.com