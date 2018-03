Con 41 años, Rodney se entusiasma con los Mellizos

beisbol grandes ligas

Al escuchar que Ichiro Suzuki quiere jugar hasta los 50 años, Fernando Rodney sonrió. "Él puede. Se siente bien. Se siente listo”, dijo el taponero dominicano de los Mellizos de Minnesota. “Pienso que ama el béisbol. Cuando amas algo, puedes decir eso”.

"Me gusta el béisbol también. Pero 50 es demasiado”, dijo. Rodney cumple 41 años el domingo y está ahora con su noveno equipo. Entra a su 16ta campaña como el líder activo en salvamentos, con 300.

Participante en tres Juegos de Estrellas, actuó en 61 partidos para Arizona la campaña pasada, con un promedio de carreras limpias de 4.23, 39 salvamentos y récord de 5-4.

La “Flecha” Rodney dejó a los bateadores sin hits en 29 turnos en junio, cuarto lanzador en la historia en enfrentar a 28 o más bateadores en un mes y no permitir hits.

Con Seattle en 2014, Rodney encabezó las mayores en salvamentos con 48, igualando el máximo total de su carrera. Rodney dice que tiene objetivos específicos para esta campaña. "Lo primero son juegos salvados _ 40-45”, dijo. “Y vamos a tratar de llegar a los playoffs y tratar de ganar la Serie Mundial. Eso no es fácil y no digo que llegaremos de seguro. Pero tenemos un buen equipo y ese es mi objetivo ahora”.

Rodney tiene más del doble de años que el zurdo Lewis Thorpe, que tiene 22 y es el más joven en la nómina de los Mellizos. El probable abridor del día inaugural es el puertorriqueño José Berríos, que tiene 23.

No es solamente lo que Rodney puede hacer en el terreno fue lo que persuadió a los Mellizos a contratarle, una campaña después de entrar como comodines a los playoffs.

"Obviamente, lo que él ha estado haciendo en los últimos años en su carrera es acumular salvamentos”, dijo el entrenador de bullpen y ex taponero Eddie Guardado.

"No sólo eso, sino también su liderazgo. He escuchado muchas cosas buenas sobre él. Espero que nos traiga ese liderazgo, porque tenemos un equipo joven y siempre se necesita liderazgo, buen liderazgo. Y por lo que he visto desde el primer día, es absolutamente fantástico”, dijo Guardado.

Rodney sabe lo que se espera de él. "He estado en este deporte mucho tiempo”, dijo. “Sé lo que tengo que traer al terreno, al nuevo equipo, nuevos muchachos. Yo traigo mi energía, eso es lo que buscan. Traigo mi sonrisa para mis compañeros. Asegurarme de que se sienten bien”. /AP