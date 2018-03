MLB le dijo a Judge que reclutar a Machado viola las reglas

beisbol grandes ligas

La gerencia de las Grandes Ligas le dijo al toletero de los Yanquis de Nueva York Aaron Judge que sus comentarios al torpedero de Baltimore Manny Machado violan las reglas de las mayores sobre reclutamiento, y Judge dijo que aprendió su lección.

Cuando los Yanquis jugaron con los Orioles en Sarasota el miércoles, Judge se encontró con Machado en el terreno antes del partido.

"Añadirle a la alineación que ya tienes sería algo especial”, les dijo Judge a reporteros. “Yo le dije: ‘Te verías bien con el uniforme de rayas’”. Judge añadió. “Él simplemente se rio. No dijo mucho más”. Machado es elegible para agencia libre tras esta campaña.

Las Grandes Ligas dijeron en una declaración: “Nos pusimos en contacto con los Yanquis. Ellos nos comunicaron que los comentarios espontáneos del señor Judge no fueron apropiados y no estaban autorizados por el equipo. Ellos van a hablar con él para asegurarse de que no vuelve a suceder”.

Judge y el gerente general Brian Cashman tuvo una breve conversación con Judge sobre el asunto. “Fue algo que me salió”, dijo Judge el jueves. “Ahora lo sé. “Uno aprende algo todos los días”.

Judge dijo que la llamada telefónica de Cashman duró unos 30 segundos y que el gerente general le dijo: “Es para recordarte que no puedes hacer eso y ten una buena noche y yo le dije nos vemos mañana”.

Cashman dijo que recibió una llamada del vicecomisionado Dan Halem. "Me pidió que hablase calmadamente con Aaron para recordarle cómo se ve ese tipo de diálogo”, dijo Cashman. “No hubo malas intenciones. Conversaciones simples se vuelven más complicadas cuando se ven en otras partes, y él lo entiende”. /AP