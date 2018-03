El "Café" sigue repartiendo leña (+Vídeo)

Pablo A. Rondón M. || @PablinhooAlee

Lo de José Alberto “Café” Martínez no es cuento y este domingo conectó un nuevo cuadrangular en el encuentro de los Cardenales de San Luis, que enfrentan a Nacionales de Washington, por la Liga de la Toronja.

En el propio primer ininng, el nacido en La Guaira, alineado esta jornada como tercero y primera base, depositó la pelota en todo el jardín izquierdo para traer dos carreras que inaugurarían el marcador. Fue su segundo estacazo de los entrenamientos primaverales.

How far do you think @Cafejr40 hit this baseball? 😳 pic.twitter.com/9SqdpLI2dK