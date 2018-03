Correa no quiere retirarse sin antes ganar un MVP

beisbol grandes ligas

Sábado 10| 8:07 pm





A sus 23 años ya posee un premio de Novato del Año, fue titular en el Juego de Estrellas y posee un título de Serie Mundial, pero su objetivo ahora es ser MVP.



La temporada pasada estuvo cerca de lograrlo, pero tuvo que someterse a una cirugía a mediados del campeonato, luego de haber sufrido una lesión en el dedo pulgar. El premio lo recibió su compañero de equipo, el segunda base venezolano José Altuve.



"No quiero retirarme de las mayores sin haber ganado un MVP", dijo el boricua.



Agregó que "Sería un sueño hecho realidad. Ya tengo un Novato del Año. Tengo el All-Star. Tengo un campeonato de la Serie Mundial. Es increíble. No sé si es este año, pero en algunos punto me gustaría ganar el MVP".



A mitad de la temporada pasada, Correa estaba bateando para promedio de .325 con 20 jonrones y 65 carreras impulsadas en 81 juegos, pero al someterse a la cirugía tuvo que perderse 42 juegos.



En sus números finales tuvo promedio de bateo de .315 con 24 cuadrangulares y 84 impulsadas, pegó cinco jonrones en fase final, dos de ellos en la Serie Mundial.



"Mis expectativas son más altas que el año pasado. Con la experiencia que adquirí y las cosas que aprendí durante los dos años y medio que llevo jugando en las grandes ligas, estoy pensando en convertirme en un MVP este año", dijo.



Agregó que "para ser honesto, no quiero ser uno de los mejores; quiero ser el mejor". EFE