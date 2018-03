Alcides Escobar buscará embasarse más cambiando su forma de bateo

beisbol grandes ligas

Jesús Sánchez / @Jesusalberto14

Alcides Escobar tiene una enorme capacidad defensiva que lo hace estar todos los días en el campo corto de los Reales de Kansas City. Lo malo, su bajo porcentaje de estar en las bases.

Por eso mismo, el venezolano ha afirmado que cambiará su manera de batear, pasando de ser un bateador agresivo a ser selectivo.

“En los entrenamientos quiero trabajar en tomar más boletos. Aquí no me importa si me ponchan, así que trabajaré en ser más selectivo", afirmó aunque tampoco negó que seguirá siendo agresivo cuando los lanzadores le lancen por la zona de strike.

Escobar, negoció apenas 15 boletos el año pasado en 629 visitas al plato dejándolo con un porcentaje de embasado de .272 y un average de .250.

"Después del año, pasado decidí que necesitaba hacerlo (tomar más boletos)", anunció.

La meta para Alcides este año será tener un OBP de .300, número que no parece tan alto pero solo lo ha conseguido dos veces en su carrera: en el 2014 y el 2012.

El jugador de 31 años firmó un año de contrato con los Reales de Kansas City después de entrar en la agencia libre y esto se debe a las pocas ofertas que tuvo de otros equipos en el béisbol mayor.

De mejorar su bateo o buscar la manera de embasarse más, hará que la convivencia del criollo en las Grandes Ligas sea más tranquila ya que tiene un prodigioso guante y posee una buena condición física (ha jugado los 162 compromisos en tres de las últimas cuatro temporadas).

Fuente: lasmayores.com