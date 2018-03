Aaron Judge quiere reservase todos los jonrones para el campeonato

beisbol grandes ligas

Jueves 8| 10:41 pm





"Mi valoración es que ya hice la aportación que debía y ahora ya es el momento para centrarme por completo en la competición de liga y en darlo todo con mi equipo", declaró Judge durante el encuentro que tuvo hoy por la mañana con los periodistas que cubren la pretemporada de los Yanquis.



Judge, que se mostró muy satisfecho de como le marchan las cosas en la preparación de la pretemporada, dijo que la experiencia que había vivido el año pasado en Miami cuando se proclamó campeón siempre será algo que recuerde, pero no considera que tenga ya más interés el repetir.



"Uno y ya. Campeón del Derby de Jonrones", subrayó Judge. "Fue una experiencia agradable. Lo disfruté todo, pero no creo realmente necesitar volver a ir y hacer todo de nuevo".



Aunque el Novato del Año también reconoció que hay posibilidad de que cambie de idea conforme se acerque el descanso del Juego de Estrellas, que está temporada se va a celebrar en la capital de la nación, Washington DC, el próximo 17 de julio.



El encuentro con los periodistas se dio después que el miércoles apareciese su comentario: "Creo que con uno basta", en un podcast en en que dio su valoración sobre la participación en el Derby de Cuadrangulares.



Judge, de 25 años, segunda temporada en las Grandes Ligas, no dio razones para explicar su decisión, además de decir que era una cuestión personal, con lo que no quiso entrar en más valoraciones.



Por su parte, el gerente general de los Yanquis, Brian Cashman, sólo declaró que su misión es conseguir que haya el mayor número posible de candidatos al Derby de Jonrones dentro del equipo y con ese objetivo trabajaría.



Pero tampoco quiso entrar en valoraciones sobre la decisión tomada por Judge.



Justo después de ganar el Derby del año pasado, Judge cayó en un notable bache en su bateo. Su promedio bajó hasta .185 con sólo tres cuadrangulares en agosto y se reencontró con su swing en las últimas cinco semanas del calendario regular, al batear para .311 con 15 vuelacercas y 32 carreras impulsadas.



Judge concluyó la temporada regular como líder en cuadrangulares de la Americana con 52 vuelacercas.



A la pregunta concreta de los periodistas si pensaba que el bajón que tuvo en la producción ofensiva con el bate después del descanso del Juego de las Estrellas se debió a su participación en el Derby de Jonrones, y por eso había tomado la decisión de no participar, el toletero de los Yanquis respondió con un "no".



"Para nada. Es la menor de mis preocupaciones. Sé que todos hablan de cómo el Derby de Jonrones provocará eso, pero no tuvo efecto en mí", subrayó Judge.



Además, el toletero de los Yanquis fue más allá al señalar que nunca sintió ningún efecto negativo tras su participación en la exhibición de jonrones.



"El Derby ni siquiera me provocó mucho cansancio, para ser honesto. Fue como tomar una práctica de bateo. No fue nada que me desgastara. No intentaba hacer swing al 110 por ciento. Hice swings a un normal 80-90 por ciento, sólo intentaba hacer contacto", explicó Judge.



Tampoco quiso responder otra pregunta sobre la especulación de que una lesión en el hombro izquierdo que requirió cirugía en el receso de temporada fuese consecuencia de su participación en el Derby de Jonrones.



"Mi única preocupación ahora es completar al máximo la preparación de cara a la próxima temporada y todo marcha por buen camino", destacó Judge. "Lo que deseo es que cuando llegue el Día Inaugural mi forma sea la mejor y pueda rendir al ciento por ciento".



Judge dijo que lo mejor que debe pasar durante la pretemporada es no tener dolores y sentirse cada día mejor con más fuerza y poder, algo que lo está logrando con el resto de los compañeros. EFE