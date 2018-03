Yolmer Sánchez apunta a cubrir la antesala todos los días en Chicago

Pablo A. Rondón M. || @PablinhooAlee

La lotería para ganarse un numerito de la titularidad en Medias Blancas de Chicago le ha dado varios cartones a Yolmer Sánchez, quien se perfila para cubrir la tercera base desde el propio día inaugural, tras afianzarse como pelotero de Grandes Ligas en 2017, como reportó el NBC Sports Chicago.

El aragüeño pasó durante la campaña anterior de ser una opción en el cuadro del equipo ‘pati-blanco’ a inscribir su nombre en el line-up, donde reflejó average de .267, con 12 cuadrangulares y 59 remolques, en 141 juegos.

Forma parte de una nueva generación que se está formando en torno al club, con el cubano Yoan Moncada y Tim Anderson al frente, correspondiéndole la defensa de la antesala como su oportunidad de mantenerse en ese núcleo, que proyectan sería competitivo en 2020.

Han habido nombres relacionados al elenco de la ‘ciudad de los vientos’, debido a su condición de agentes libres, como Mike Moustakas, aunque, indica el rotativo, sería una posibilidad alejada dada la oportunidad que quieren dar a los jugadores de sus granjas, igual el maracayero no debe pestañear.

Ha defendido la 'esquina caliente' en 58 compromisos de la 'Gran Carpa' en su carrera de cuatro zafras, con porcentaje de fildeo de .979.

Por el momento, Sánchez ha disparado tres pertados en la primavera, consumiendo 17 oportunidades al bate. En los entrenamientos ha escuchado consejos de Omar Vizquel, quien fungirá como mánager en las ligas menores de la organización.

Viene de ganar el arbitraje en febrero, donde devengará 2.35 millones de dólares, en contraposición a los 546 mil que cobró el año pasado.

Jake Burger and Yolmer Sanchez going to work over at third base #WhiteSox #SpringTraining pic.twitter.com/fvpTA8BgNV