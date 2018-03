Ronald Acuña Jr. se gana su puesto en las mayores

beisbol grandes ligas

Miércoles 7





Raimond Kahwati || @raimondka9

La organización de los Bravos de Atlanta se frota las manos de felicidad al ver batear en los entrenamientos primaverales de las Grandes Ligas al venezolano Ronald Acuña Jr. El outfilder, prospecto número de la organización, ha demostrado el peligro que puede generar a los contrarios en el terreno de juego, sobre todo al momento de la ofensiva.

En ocho encuentros que ha disputado, sin contar la jornada de ayer, el guardabosques muestra un promedio de .435 al capitalizar 23 turnos con un total de 10 imparables, un batazo de vuelta completa, dos carreras anotadas y cinco impulsadas. El guaireño se fue en blanco en sus primeros dos juegos, pero desde entonces se ha ido con al menos un indiscutible.

Acuña está considerado como el segundo mejor prospecto de la camada de este año según MLB.com, solo superado por el jardinero y lanzador japonés Shohei Otani, quien pertenece a los Angelinos de Anaheim.

“Nadie sabía quién era yo hasta ahora que me están empezando a conocer”, expresó el pelotero de 20 años de edad al The Atlanta Journal-Constitution. “Algunos decían que era demasiado pequeño o que no tenía el tamaño ni la fuerza. No pienso mucho en eso ahora. Estoy aquí y quiero ganarme mi puesto con el equipo grande para jugar en las Grandes Ligas”.

Tema estratégico. Los números que registra Acuña dan a pensar que el mánager de los Bravos, el estratega Brian Snitker, lo colocaría desde el propio Día Inaugural. Sin embargo, la historia es otra, y es que el venezolano verá el inicio de la temporada 2018 de la Gran Carpa desde la filial triple A, según reporta el periodista Mark Bowman.

El plan de la gerencia es que Acuña comience en las menores para que este tenga un año más de contrato con los Bravos.