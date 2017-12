Las Grandes Ligas se tiñeron de Vinotinto (+Fotos)

beisbol grandes ligas

Jueves 28| 8:05 pm





Andrés Ibarra / @aalfonzo94

En las Grandes Ligas constantemente el aporte de Venezuela en los distintos equipos es fundamental, el 2017 no fue la excepción con la gran actuación de los criollos, donde sin duda alguna los nombres de José Altuve, Ender Inciarte, Carlos Carrasco, Elvis Andrus y Avisail García brillaron por encima del resto.

A pesar de los buenos números, solo el camarero quien salió campeón de la Serie Mundial con los Astros de Houston y el lanzador de los Indios de Cleveland pudieron avanzar a la postemporada entre los nombrados previamente. Mientras que el resto solo lograron disputar la campaña regular.

Top 5 de venezolanos en el 2017 en la Gran Carpa:

1) José Altuve: El segunda base de los siderales tuvo una zafra de ensueño a nivel colectivo, que es lo más importante para él y lo ha resaltado en varias ocasiones, pero en el aspecto individual rompió todos los moldes al ser el Jugador Más Valioso de la Liga Americana, Premio Hank Aaron del Joven Circuito, Player of the Year (Galardón entregado por los votos de sus propios colegas), Bate de Plata, Premio Luis Aparicio, Atleta Meridiano, Atleta del Año y Personalidad Deportiva del Año para la revista Sport illustrated. El pelotero de los Astros fue líder en promedio con .346, además primero en incogibles (204) y secundó a Aaron Judge en anotadas al pisar el plato en 112 ocasiones. Lo realizado por el intermedista no se quedó allí y posteriormente fue clave en el primer anillo de Houston.

2) Ender Inciarte: El jardinero central de los Bravos fue una de las pocas piezas resaltantes del equipo de Atlanta que se encuentra en reestructuración, el zuliano sobrepasó por primera vez en su carrera en Las Mayores las dos centenas de imparables, a esto sumó su segundo Guante de Oro al hilo. Su defensiva es una de las más destacadas en todo el béisbol norteamericano y también fue llamado al Juego de Estrellas 2017.

3) Carlos Carrasco: El lanzador de los Indios de Cleveland ganó 18 juegos para quedar igualado con más lauros en el Joven Circuito con su compañero de organización Corey Kluber y Jason Vargas, el derecho nunca había ganado más de 14 compromisos, a esto agregó 226 abanicados y en los 200 episodios que lanzó dejó efectividad de 3.29.

4) Elvis Andrus: El parador en corto de los Rangers tuvo su mejor temporada en la Gran Carpa a nivel ofensivo, superó sus marcas personales de carreras anotadas con 100, inatrapables (191), dobles con 44 y 88 producidas. A nivel de premio el pelotero perteneciente en el béisbol invernal a los Navegantes del Magallanes fue nombrado el Jugador del Año de Texas.

5) Avisail García: El patrullero de los Medias Blancas estuvo inmerso en una campaña donde asistió a su primer Juego de Estrellas, además fue segundo en promedio en la Liga Americana detrás de su compatriota José Altuve. "Mini Miggy" como es conocido en los Estados Unidos por su parecido a Miguel Cabrera logró sus mejores números en las Grandes Ligas al dejar promedio .330 con 18 batazos de cuatro esquinas, 80 remolcadas y en 75 veces fue enviado a la registradora.