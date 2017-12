Giancarlo Stanton a los Yankees

Pablo A. Rondón M. || @PablinhooAlee

Juntar a los dos toleteros más poderosos de las Grandes Ligas durante 2017 no parecía tarea fácil pero los Yankees de Nueva York lo vuelven a hacer. Según los últimos reportes de los especialistas en materia de béisbol, el traspaso de Giancarlo Stanton a la Gran Manzana está resuelto y se uniría al 'juez', Aaron Judge en los 'Bombarderos del Bronx' .

El jugador Más Valioso de la Liga Nacional estuvo inmerso en varios rumores que lo ubicaban lejos del Marlins Park, estadio que se inauguró con él en la plantilla ya que desde que debutó en 2010 ha pertenecido a los peces de la ciudad de Miami, una vez el nuevo ejecutivo de la divisa y ex pelotero Derek Jeter anunciara que escucharía ofertas por el slugger estadounidense. Cachorros de Chicago, Dodgers de Los Ángeles, Medias Rojas de Boston o Astros de Houston estaban interesados, junto a los neoyorquinos, y estos últimos vencieron en la contienda.

Obtuvo el galardón tras disparar 59 cuadrangulares y remolcar 132 carreras en 159 partidos disputados, liderando al circuito en ambos renglones, acompañando tales números con .281 de promedio, 123 carreras anotadas y slugging de .631.

La transacción permitiría ver en una misma alineación a los dos jugadores con más batazos de vuelta completa durante 2017: Stanton y Judge (52 jonrones). Solamente los Yankees han podido tener en su historia a dos bateadores con más de 50 conexiones de larga distancia cuando en 1961 tenían a Roger Maris (61) y Mickey Mantle (54).

El periodista venezolano Luis Alfredo Álvarez daría a conocer que varias informaciones involucrarían al segunda base dominicano Starling Castro en la transacción

