Reales colocan a Salvador Pérez en lista de lesionados

César Sequera Ramos || @CesarSequera11

Los Reales de Kansas City anunciaron en su cuenta de Twitter que el receptor venezolano, Salvador Pérez, fue colocado en la lista de lesionados por 10 días debido una molestias en los músculos intercostales y que lo tienen alejado del terreno desde el pasado 4 de agosto.

We have placed @SalvadorPerez15 on the 10-day DL (right intercostal strain), retro to Aug. 5. @camgally3545 has been recalled from Omaha.