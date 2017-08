Félix Hernández a lista de lesionados por tendinitis en bíceps

César Sequera Ramos || @CesarSequera11

La apertura de Félix Hernández contra los Reales de Kansas City, y donde buscaba la victoria 160 en las Grandes Ligas, fue cancelada por una tendinitis en su bíceps derecho, molestia que apareció horas antes del encuentro y que lo obligará a ser insertado en la lista de lesionados de 10 días, con retroactivo del 2 de agosto.

The #Mariners have placed RHP Felix Hernandez on 10-day DL, retro to Aug. 2, w/right biceps tendinitis...recalled LHP Marco Gonzales.