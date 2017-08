Cinco cosas que quizás no sabías de José Altuve

beisbol grandes ligas

Todos conocen las capacidades deportivas de José Altuve y la gran cantidad de premios que ha conseguido con ese talento. Incluso se sabe las complicaciones para que llegara al profesional por su estatura, pero sus gustos, preferencias y algunas particularidades del segunda base de los Astros de Houston, eran desconocidos.

En una entrevista para Play Ball, Altuve le habló al exjugador Eric Byrnes varios detalles que no se conocían. El momento que entendió que podía estar en el máximo nivel y esa figura que siempre idolatró desde niño quedaron expuestas.

¿Cuándo descubrió que podía jugar en Grandes Ligas?

Como se ha documentado infinidades de veces, José Altuve tuvo muchas complicaciones para firmar con un equipo. Incluso los Astros presentaron dudas en un momento, aunque eso nunca afectó su meta: ser jugador profesional.

Después por concretarlo, se originaba la duda si tendría las herramientas suficientes para estar en el máximo nivel junto a grandes atletas con condiciones físicas muy superiores al diminuto camarero. En la mente de Altuve, esa incertidumbre se despejó rápido.

“Cuando tenía 15 años entendí que podía conseguir un contrato para ser profesional”, aseguró el venezolano. “Pero cuando estaba en las Ligas Menores, y me enfrentaba a los grandes prospectos de esa época, empecé a decirme: ´está bien, puedo batearle a ellos; tengo chance de llegar allá (Grandes Ligas) ´”.

Su ídolo es un compatriota, que también jugada segunda base y con Leones

José Altuve dejó claro que desde temprano en su vida disfrutaba el béisbol. Veía juegos, practicaba con su padre y disfrutaba cada acción de un pelotero en específico, que aunque defendía su misma posición, en la LVBP estaba con el equipo rival.

“Es uno que viene de Venezuela y también jugaba en la segunda base: Marco Scutaro”, inició Altuve. “La forma como jugaba y era muy inteligente en el béisbol. Su swing, se lanzaba para agarrar la pelota, siempre jugaba fuerte”.

“Siempre dije: si llego a Grandes Ligas, quiero estar en su posición”, agregó el aragüeño que también tiene otros roles a seguir. “Dustin Pedroia e Ian Kinsler. No son muy fuertes ni tan altos, pero tienen algo que en su juego que les permite jugar fuerte”.

Fanático de los Backstreet Boys

Típico de un jugador latino, José Altuve utiliza la música para un bálsamo para la presión de una larga temporada y también para bromear a sus compañeros de equipo. En especial de una banda que revolucionó la década de los 90´ y que todavía los recuerda.

“En el vestuario (compañeros) me hacen cantar varios temas de los Backstreet Boys una o dos veces al año”, afirmó José Altuve que la campaña pasada revolucionó las redes sociales al interpretar I Want That Way. “Aunque disfruto todo tipo de música”.

Ve vídeos de Miguel Cabrera bateando para aprender

A través de sus historias en Instagram ha dejado claro que siempre intenta mejorar su mecánica y tomar algunos movimientos de Miguel Cabrera, que más allá de ser compatriota y amigo, es una leyenda del bateo.

“Es uno de los mejores haciendo eso”, afirmó Altuve sobre Cabrera. “No es que yo intente hacer todo lo que él hace, pero tomo algunas cosas, porque para mí es uno de los mejores en el juego”.

El principal aspecto que imitó el camarero de Cabrera fue ese particular desplazamiento de la pierna derecha que es conocido como “la tijera”. Luego de conectar la pelota, Altuve desplaza su pie derecho hacia atrás, un movimiento que necesita mucho entrenamiento y repetición.

“Comencé a hacer eso un par de años atrás y siento que tengo más rotación así”, agregó el criollo sobre un descubrimiento que puede ser la clave para su reciente irrupción jonronera. “También creo que puedo crear más poder”.

“Si no estuviera en segunda base, jugaría en…”

Toda la carrera de José Altuve ha estado en segunda base y no hay motivo para moverlo a otra posición. Sin embargo, muy dentro de los gustos personales del criollo, hay un par de ubicaciones que le parecen atractivas.

“Campocorto y el jardín central”, señaló el ganador de un Guante de Oro en 2015. “No sé las razones. Sería muy divertido estar allí”.