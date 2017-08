Jhoulys Chacín: "Tengo el dominio de todos mis lanzamientos"

beisbol grandes ligas

Jueves 3| 5:09 pm





Manuel García Velázquez || @ManuelGarciaVe

El serpentinero de los Padres de San Diego, Jhoulys Chacín, dominó en el juego del pasado martes a los Mellizos de Minnesota y está proyectando finalizar la presente temporada de las Grandes Ligas con 17 victorias. Solo cinco lanzadores venezolanos han llegado a esta cantidad de victorias.

El derecho blanqueó a los Mellizos en siete episodios y completó su salida de calidad número 13 de la temporada. “Fue un buen juego, con un gran duelo de pitcheo, y afortunadamente pude ejecutar el plan de la manera que queríamos y tuve muy buen dominio de todos mis lanzamientos. Ofensivamente mis compañeros respondieron también en el momento oportuno y pudimos sumar un nuevo triunfo”.

En el mes de julio el venezolano dejó marca de 4-0 con un porcentaje de carreras limpias permitidas por cada nueve innings lanzados de 2.51. Chacín, comenzó agosto igual de efectivo y espera contribuir con más victorias para los californianos. “Como he repetido en varias oportunidades, no es como se comience, sino como se termine, y eso es lo que quiero hacer: terminar fuerte. Gracias a Dios inicié el nuevo mes con la misma consistencia que tuve en julio y solo quiero continuar con lo que he venido haciendo hasta el final de la temporada”, comentó el as a Cárdenas Sport Media.

Chacín, con último lauro frente a Minnesota mejoró su récord en casa este año a 7-2 y su efectividad como local a 1.86, la mejor de las Grandes Ligas, pero desde el 9 de junio su marca es de 7-2 con 2.30 de efectividad en 10 aperturas.