Medias Rojas refuerzan bullpen con Addison Reed

Los Medias Rojas de Boston han llegado a un acuerdo con los Mets de Nueva York para adquirir al relevista Addison Reed a cambio de tres prospectos, según informó el periodista Tim Brown en su cuenta de Twitter.

