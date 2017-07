Cachorros se refuerzan con figura de Tigres

César Sequera Ramos || @CesarSequera11

Los Cachorros de Chicago han llegado a un acuerdo con los Tigres de Detroit para adquirir al relevista Justin Wilson y el receptor Alex Avila por los prospectos Jeimer Candelario, Isaac Paredes y otro que se conocido después.

The #Tigers have acquired INF's Jeimer Candelario & Isaac Paredes and a PTBNL or cash from the Cubs for LHP Justin Wilson and C Alex Avila.