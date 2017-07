Orioles ganan en el show de Beltré y Odor (+Videos)

Adrián Beltre bateó un doble para el hit número 3.000 de su carrera, consiguiendo la magna cifra en la derrota 10-6 que sus Rangers de Texas sufrieron el domingo ante los Orioles de Baltimore.

Rougned Odor conectó un par de cuadrangulares para llegar a 22 en la campaña y remolcó cinco de las seis carreras de su equipo.

Los Rangers perdían 4-0 cuando el tercera base de 38 años, quien se fue de 5-1 en el juego 2.771 de su carrera en las mayores, conectó una fuerte línea por la raya de tercera base, en el cuarto inning.

Beltré se convirtió en el primer jugador nacido en la República Dominicana que alcanza el hito de los 3.000 imparables en las Grandes Ligas, y el número 31 en la historia.

Jonathan Schoop y Welington Castillo sacudieron jonrones dentro de un ataque de cinco carreras en el quinto para que los Orioles se fueran arriba 9-2.

El dominicano Castillo también dio el último de tres sencillos remolcadores ante el venezolano Martín Pérez (5-9) en el cuarto.

Wade Miley (5-9), quien permitió el histórico hit de Beltré, se llevó la victoria.

Por los Orioles, los dominicanos Manny Machado de 4-3, dos anotadas; y Welington Castillo de 4-2, una anotada y cuatro remolcadas. El panameño Rubén Tejada de 4-0, una impulsada.

Por los Rangers, los dominicanos Beltré de 5-1, dos anotadas; Carlos Gómez de 2-1; y Nomar Mazara de 4-1, dos anotadas y una impulsada. Los venezolanos Rougned Odor de 4-3, dos anotadas y cinco impulsadas; Robinson Chirinos de 3-0; y Elvis Andrus de 4-0.

Fuente: AP.

Adrian Beltre in a 10-6 loss vs. the Orioles : 1-5, 2 runs scored & struck out twice (31st player in MLB history with 3,000 hits) pic.twitter.com/SO1TafvHB0