Gabriel Moya: "Estoy listo para el siguiente paso"

Sábado 29





María Isabel Moya

Este viernes, el zurdo venezolano Gabriel Moya, se incorporó a las ligas menores de su nueva organización, los Twins de Minnesota, luego de que fuese transferido desde los Cascabeles de Arizona por el receptor John Ryan Murphy, en un acto que él asegura le “tomó por sorpresa”.

“Cuando vi que no me llamaron para lanzar esa noche (miércoles) pensé que algo pasaba”, soltó a la prensa de su equipo en Venezuela, las Águilas del Zulia, Moya. “El jueves me llamó el gerente general de los D-backs para indicarme el cambio y luego me contactó el gerente de ligas menores de los Mellizos para darme la bienvenida y decirme a donde debía reportarme, la verdad me sentí un poco raro”.

El serpentinero, oriundo de Cabimas, hasta ahora, había estado en el rol de cerrador con el Jackson Generals, sucursal Doble A de los D-Backs, donde logró salvar 17 juegos. Sin embargo, no está claro del rol que tendrá en el equipo de los Twins.

“No sé en qué rol me quieren, estoy dispuesto a trabajar en cualquier episodio aunque me gustó lo que estaba haciendo, me gusta ese tipo de retos de venir a preservar un resultado”, precisó el lanzador criollo.

Hasta ahora, los Mellizos todavía tienen esperanzas de conseguir un puesto en la postemporada 2017, por lo que el debut en el mejor beisbol del mundo para el zuliano podría llegar en septiembre.

“Siento que estoy listo para dar el siguiente paso, que es lanzar en las mayores y ojala se dé, pero hay que seguir trabajando”, sentenció Moya.