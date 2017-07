Omar López será mánager en la Arizona Fall League

beisbol grandes ligas

Sábado 29| 8:20 am





Diego Naranjo Cevallos / @diegonaranjo16

Omar López, quien es mánager del equipo clase A avanzada de los Astros de Houston, sigue dando pasos importantes dentro del mundo de la dirección al ser designado mánager del equipo Mesa Solar Sox de la Arizona Fall League. Esto trae como consecuencia la duda de si podrá o no conducir a los Caribes de Anzoátegui para la venidera temporada de la LVBP.

“Cada peldaño que uno logra experimentar como técnico en el beisbol de Estados Unidos forma una etapa muy importante”, comentó López vía telefónica. “Esa es una liga donde estarán los mejores prospectos de todas las organizaciones. Es una oportunidad muy importante porque te pone en contacto con técnicos, mánagers y los gerentes generales de todos los equipos de Grandes Ligas”.

El equipo que será comandado por el criollo estará conformado con los mejores talentos de los Cachorros de Chicago, Tigres de Detroit, Astros de Houston, Atléticos de Oakland y Nacionales de Washington.

“Cuando eres una persona como yo que no pudo jugar mucho tiempo como profesional y te dedicas a esto desde muy temprano, esta es una oportunidad importante porque te expones ante todo el mundo del beisbol”, rescató López. “Tengo muchas expectativas con esta oportunidad, conozco a varios de los técnicos (de otras organizaciones) que estarán conmigo. Tengo que ser yo mismo, dirigir de la misma manera que siempre he hecho, crear un buen ambiente para que todos los prospectos se sientan cómodos. Además, debo ser abierto a escuchar las cosas que me dicen y aplicar las recomendaciones que me da cada organización sobre sus prospectos”.

Caribes es una interrogante. Apenas Omar López supo que su nombre había sido seleccionado para dirigir en la Arizona Fall League, se comunicó con la gerencia de Caribes de Anzoátegui, ya que ese torneo comienza el 10 de octubre, el mismo día que se sube el telón de la LVBP.

“Cuando supe que iba a ser el mánager para la Arizona Fall League lo primero que hice fue llamar a Samuel Moscatel (gerente general de Caribes) para que tomen sus previsiones”, afirmó López. “Sin embargo, hasta los momentos no se ha podido reunir por la situación que se vive en el país. Si sigo o no con el equipo ya es algo que escapa de mis manos”.

A pesar de eso, López espera que aún se pueda mantener como estratega del equipo oriental. “Si ellos me pueden esperar y colocar a Rouglas Odor (coach de banca) como mánager mientras llego yo lo agradecería mucho”, concluyó López.