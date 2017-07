MLB planifica juegos en Asia, Inglaterra y Latinoamérica

beisbol grandes ligas

Viernes 28| 9:45 pm





El béisbol de Grandes Ligas planea iniciar las temporadas de 2019 y 2020 en Asia, además de escenificar juegos de campaña regular en Inglaterra en junio de ambos años. También se contemplan series en México.

El acuerdo colectivo que se pactó en noviembre terminó de ser redactado y fue enviado a los clubes el viernes. El texto incluye la programación de juegos en el extranjero, incluyendo el monto de salario extra que cada jugador recibirá por formar parte de las expediciones.

Lo previsto era dar comienzo a la temporada en Asia en 2018 y 2020, con Japón señalado para 2019. Sin embargo, los planes para 2018 en Asia se atascaron y es poco probable que esos juegos se puedan montar, informó un ejecutivo del béisbol al tanto de los preparativos. El directivo habló con The Associated Press con la condición de no ser identificado porque no se ha autorizado dar declaraciones.

MLB confirmó que una serie de dos juegos entre Cleveland y Minnesota será disputada en San Juan, Puerto Rico, el 17 y 18 de abril. El acuerdo contempla series adicionales en Puerto Rico o la República Dominicana en mayo de 2020.

También se planifican series en México en cada mes de abril entre 2018-21 y en mayo en 2019 y 2021.

EFE