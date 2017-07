Yankees darán descanso al apagado Aaron Judge

César Sequera Ramos || @CesarSequera11

Aaron Judge atraviesa su primer bajón en la temporada. El espigado toletero de los Yankees de Nueva York, ganador del Derby de Cuadrangulares y principal candidato al Jugador Más Valioso, apenas batea .171 con .317 de slugging en los 12 encuentros después del Juego de las Estrellas, un rendimiento que ya llamó la atención del cuerpo técnico.

Todavía no se ha transformado en preocupación, pero Joe Girardi considera necesario darle un descanso a su toletero para que pueda retomar el ritmo de la primera mitad. Asimismo, Judge se siente “un poco golpeado”, después de chocar contra la pared del jardín derecho al buscar un elevado;excusa perfecta para darle una jornada libre.

Además, Aaron Judge ha disputado 96 encuentros en la presente temporada, máximo entre los jugadores de los Yankees y faltando en solamente 2 compromisos. Todo estos escenarios se combinaron para el joven de 25 años de edad no aparezca en la alineación del encuentro contra los Rojos de Cincinnati.

