Miguel Cabrera llegó a 2.600 hits en Grandes Ligas

De esos inatrapables que llegan más por fortuna que por consistencia, Miguel Cabrera consiguió su hit 2.600 en las Grandes Ligas. Seguramente no será un motivo para certificar la recuperación del inicialista de los Tigres de Detroit, pero quizás es el inicio de ella.

Cabrera, que apenas batea para .174 en los últimos 7 juegos, llegó a 2.601 incogibles en el encuentro contra los Reales de Kansas City y superó a Steve Garvey en el puesto 81 de todos los tiempos.

Miguel Cabrera se convierte en el tercer venezolano que supera los 2.600 hits en las Grandes Ligas, solamente detrás de Luis Aparicio que terminó con 2.677 imparables y Omar Vizquel, cuyos 2.877 éxitos lo dejaron como líder entre criollos.

Sin embargo, esa nueva marca no esconde los problemas de Cabrera en la actualidad. Su .259 de promedio, 12 cuadrangulares y 48 carreras remolcadas no se acercan a la línea estadística del pasado, dejando el record como un bálsamo, pero que todavía no cura el mal en su totalidad.

“La verdad es, que está pasando un mal momento”, aseguró el mánager de los Tigres, Brad Ausmus al Detroit Free Press. “Estoy confiado que va a salir de él”.

El mandamás de Detroit tiene argumentos de sobra para estar seguro sobre la recuperación de Miguel Cabrera. Fangraphs señala que el 46% de las conexiones del criollo son medidas como “fuertes”, un porcentaje incluso mayor al 40.1% de 2015 cuando fue campeón bate de la Liga Americana o el 43% de 2012 cuando terminó con la Triple Corona.

Pero necesita recuperar esa disciplina en el plato que lo ha llevado a convertirse en una leyenda de las Grandes Ligas. Brad Ausmus afirmó que hay momentos que Cabrera “hace un buen swing”, aunque a lanzamientos que están fuera de la zona, un indicativo de impaciencia por recuperar su producción.

El hit 2.600 de su carrera puede la motivación necesaria para Miguel. Después de todo, Detroit ya parece fuera de carrera y solamente le resta mostrar recuperación individual para no lastimar su imagen de cara al 2018.

