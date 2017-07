Gigantes podrían subir a Pablo Sandoval en dos semanas

César Sequera Ramos || @CesarSequera11

El mánager de los Gigantes de San Francisco, Bruce Bochy, aseguró que Pablo Sandoval podría ser subido al equipo grande en “2 o 3 semanas”, pero con el cambio que llevó a Eduardo Núñez a los Medias Rojas de Boston, hay un espacio en la tercera base que el “Panda” es el favorito para ocupar.

Sin embargo, los Gigantes esperan ver más tiempo en acción a Sandoval en las ligas menores. El criollo ha disputado 4 encuentros, conectando 3 inatrapables en 13 turnos en la sucursal Clase-A avanzada y recientemente en Triple-A.

Según le comentó Bochy al periodista John Shea, “si todo va bien”, Pablo Sandoval estará en poco tiempo en San Francisco. Es necesario recordar, que el antesalista ha tenido problemas físicos recientemente y los Gigantes desea ver una recuperación notoria antes de promoverlo.

Initially it was to be couple weeks for Sandoval to earn a call to majors. Today, Bochy said 2-3 weeks "if all goes well."