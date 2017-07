Willson Contreras la sigue viendo clarita (+Videos)

Andrés Ibarra / @aalfonzo94

El buen momento continúa para los Cachorros de Chicago que vencieron con marcador de 7-2 a sus vecinos Medias Blancas, el periodo de mejoría inició tras el Juego de las Estrellas y sin duda alguna Willson Contreras es parte fundamental en este despertar, en la jornada de este martes conectó un cuadrangular y empujó cuatros carreras.

En el propio primer episodio los oseznos le tendieron una emboscada al abridor Carlos Rodón, Ben Zobrist dio doblete, Kris Bryant se ponchó, Anthony Rizzo recibió pasaporte y el venezolano comenzó a erigirse como figura al dar batazo un de cuatro esquinas para colocar la pizarra 3-0.

En el segundo episodio los Cachorros comenzaron a afianzar su ventaja y Zobrist trajo la cuarta rayita, ya en la sexta entrada ante el relevista Chris Beck Contreras siguió marcando la pauta y mandó al plato a Jon Jay con un indiscutible para colocar el juego 5-2.

El veterano John Lackey tuvo una salida de cinco entradas donde permitió dos carreras, cinco sencillos, abanicó a cinco contrarios y dio dos boletos. Tras la salida del abridor el relevo de Chicago se combinó para no permitir anotaciones en cuatro entradas y preservar la victoria.

Enorme gesto

Willson Contreras también tuvo un gran detalle con Daniel Rodríguez un niño con síndrome de Down que cumplía 10 años de edad y quería conocer a su pelotero favorito, que era el receptor, no solamente lo conoció sino que el criollo le obsequió un casco, unos guantines y una camisa con su número todo previamente firmado por el #40.

Daniel Rodriguez had the coolest birthday EVER today!



Daniel, who has Down syndrome, got to meet his favorite @Cubs player - @WContreras40! pic.twitter.com/v037JbgPCw