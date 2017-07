El "Panda" se reencontró con su "Madre" de ligas menores

Redacción Meridiano

Tras su regreso a Gigantes de San Francisco, bajo contrato de Ligas Menores, Pablo Sandoval pudo jugar su segundo encuentro con el equipo Clase A San José. Justamente antes de comenzar el partido, el “Kung Fu Panda” fue visitado por Donna Musgrave, matriarca de la familia en donde el jugador se hospedó cuando formaba parte de la liga menor en los años 2006/2007.

En la cuenta de Twitter del equipo, publicó una serie de fotografías donde se apreciaba al pelotero criollo junto con la señora Musgrave dándose un fraternal saludo previo al inicio del encuentro.

Pablo Sandoval is welcomed back by his host mom from his time with our #SJGiants! Thank you @SFGiants for helping bring @KFP48 home!! pic.twitter.com/CH3X0Gqcfa