Álvaro Espinoza: de La Michelena al Bronx

beisbol grandes ligas

Domingo 23| 1:08 pm





Raimond Kahwati | @raimondka9

Álvaro Espinoza tuvo una larga y fructífera carrera en las Grandes Ligas. Con 12 temporadas en la Gran Carpa , el valenciano cubrió el campocorto de equipos como los Mellizos de Minnesota, Yanquis de Nueva York, Indios de Cleveland, Mets de Nueva York y Marineros de Seattle.

“Uno pasa mucho trabajo en la liga menor”, aseguró Espinoza. “Cuando llegó el día de estar en la mayores fue un momento extraordinario y el cual esperaba con mucha emoción. Gracias a Dios me dieron la oportunidad de llegar a las Grandes Ligas y convertir mi sueño en realidad”.

El momento de llegar a la élite del beisbol se dio cuando Espinoza firma un contrato de ligas menores con los Mellizos de Minnesota. En esos años estuvo alternando constantemente entre las mayores y las menores.

“Estar en Minnesota me ayudó mucho a madurar como pelotero. Era un muchacho, con muchas ansias de jugar al beisbol. Tuve la fortuna de contar con buenos entrenadores”.

Luego de esa pasantía, el criollo pasaba a formar parte de los Yanquis de Nueva York, donde en cuestión de tiempo se apoderaría del campocorto.

“En 1989 estaba en los entrenamiento de Grandes Ligas, y un día me buscó Pat Corrales y el mánager de los Yanquis, Dallas Green, y me dijeron que si estaba listo para jugar el campocorto en Nueva York”. Espinoza le dio a los Yanquis un torpedero estable, algo que no tenían desde los días de Bucky Dent.

Luego de estar con los del Bronx, Espinoza pasó a formar parte de los Indios de Cleveland, Mets de Nueva York y Marineros de Seattle, para así retirarse con los navales después de 12 zafras. Con los Indios disputó una Serie Mundial (1995) en la que pegó un hit en dos veces.

“No es solo llegar. Lo difícil es mantenerse”, afirmó el camporto después de haber jugado por más de una década. “Lo que me hizo mantenerme en Grandes Ligas fue la dedicación, el amor al juego y la ganas de salir al campo a demostrar lo que Dios me dio para hacer, y se me dio la oportunidad de poder hacerlo”.