Denle el Guante de Oro: locura de atrapada de Bradley Jr.

César Sequera Ramos || @CesarSequera11

Ya es más que conocido las cualidades defensivas que tiene Jackie Bradley Jr. para jugar en el jardín central, pero nuevamente mostró otra sensacional atrapada en el encuentro contra los Angelinos de Los Ángeles de Anaheim que sorprendió a sus propios compañeros.

Bradley Jr., utilizando su capacidad para cubrir mucho terreno por su velocidad, decapitó una soberbia línea de Yunel Escobar que tenía todas las señales de convertirse en un doblete. Pero el estadounidense simplemente lo trasformó en una ejecución que revolucionó las redes sociales.

When you literally can’t believe JBJ’s catches are real life. pic.twitter.com/fADBrrEOMa