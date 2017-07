Bryant podría perderse varios juegos con Cachorros

beisbol grandes ligas

Viernes 21





El antesalista Kris Bryant fue excluido el viernes de la alineación de los Cachorros de Chicago por una lesión del dedo meñique izquierdo, y podría perderse toda la serie del fin de semana contra los Cardenales de San Luis.

Bryant sufrió un esguince del dedo al deslizarse de cabeza en la tercera base en el primer inning del triunfo del miércoles por 8-2 sobre los Bravos de Atlanta. Las radiografías no revelaron fractura, pero el toletero dijo que siente dolor y hay preocupación sobre su capacidad para agarrar el bate.

"Vamos a evaluarlo días tras día", dijo el manager Joe Maddon antes del partido del viernes en San Luis. "No sé cuándo va a jugar. Si tuviese que conjeturar, diría que probablemente no lo haga mañana, y posiblemente tampoco el domingo. Pero no lo sé", sentenció el estratega.

El Jugador Más Valioso de la Liga Nacional batea .275 con 19 jonrones y 40 remolcadas en 88 partidos.

El puertorriqueño Javier Báez fue colocado en la antesala para el primer partido de la serie contra los Cardenales.

Fuente: AP.