Reales, entre los interesados en Pablo Sandoval

César Sequera Ramos || @CesarSequera11

Aunque el regreso de Pablo Sandoval a los Gigantes de San Francisco está bastante adelantado, hay otras organizaciones que se encuentran interesados en los servicios del antesalista que fue dejado en libertad por los Medias Rojas de Boston.

Según informó el periodista Jon Heyman en su cuenta de Twitter, los Reales de Kansas City es uno de los “tantos otros” que ofrecieron contrato a Sandoval. Sin embargo, el analista agrega que los Gigantes siguen siendo los favoritos para contratar al “Panda”.

