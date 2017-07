Asdrúbal Cabrera podría ser cambiado nuevamente de posición

César Sequera Ramos || @CesarSequera11

Los Mets de Nueva York decidieron mover a Asdrúbal Cabrera a la segunda base para buscar una mejor defensiva en la segunda mitad de temporada pero todo indica que no será por mucho tiempo.

No precisamente para regresar al campocorto—posición natural— sino al tercer cojín, ubicación donde solo ha disputado una entrada en las Grandes Ligas. Según informó el periodista Marc Carig, Cabrera es la principal opción Terry Collins para estar en la “esquina caliente” cuando Neil Walker sea activado desde la lista de lesionados.

De acuerdo al reportaje publicado en Newsday, Cabrera está dispuesto a moverse nuevamente de posición por distintos motivos. Podrá aumentar su versatilidad después de tener inconvenientes en el campocorto y será una especie de prueba para los equipos que están interesados en adquirirlo antes del 31 de julio.

Los Medias Rojas de Boston manejan varias opciones para defender la tercera base, y Asdrúbal Cabrera es uno de ellos. Tras perder a Todd Frazier que fue obtenido por los Yankees de Nueva York, deciden explorar otras opciones.

Esa información ya es conocida por Cabrera, que confirmando la intención de ubicarlo en otra posición nuevamente, aseguró al periodista David Lennon que no tendría inconvenientes en jugar tercera base para otro equipo, “dependiendo de lo que necesitaran”.

